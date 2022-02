Monts et merveilles du Tyrol

Le glacier de Thiersee, l'un des plus hauts d'Autriche, est un lieu magique et mystique. Un lieu où les fleurs et les arbres sont des cristaux de glace. Comme un jardin d'hiver en Asie, les bords du lac Thiersee sont une source d'inspiration pour Harald Löffer, instructeur de Taiji et de Qi Gong. Guide de montagne dans le Tyrol, Harald souffrait d'infections des bronches et des articulations. Ces techniques, empruntées aux arts martiaux et à la médecine chinoise, l'ont guéri. Plus à l'Est, notre route croise Kufstein, la deuxième ville du Tyrol. Sa forteresse du XIIIe siècle est un des symboles des guerres contre sa sœur ennemie la Bavière. On y découvre le plus grand orgue de plein air au monde. On peut l'entendre jusqu'à dix kilomètres. Ce géant musical, baptisé "L'orgue des héros", rend hommage aux victimes de toutes les guerres. À la nuit tombée, la forteresse de Kufstein retrace son histoire. En direction des sommets, on rencontre d'autres Seigneurs autrichiens : les Haflinger, chevaux mondialement connus. Leur crinière argent et or a fait la légende de cette race. Doux et travailleurs, les Halfinger font partie de la culture montagnarde du Tyrol. D'ailleurs, cet élevage de chevaux est l'un des principaux du pays. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Delporte