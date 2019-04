Monuments : quelle place pour le moderne ?

Dans l'Hexagone, tous les travaux de modernisations déclenchent des débats enflammés. De la Pyramide du Louvre aux colonnes de Buren, certains sont vite abandonnés, et d'autres aboutissent. La flèche de Notre-Dame, aujourd'hui disparue, est cette année 2019 l'objet d'un concours international d'architecture pour sa reconstruction. Le débat des anciens et des modernes ne fait que commencer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.