Mort à 17 ans : quelle justice pour Anthony ?

Déborah Loriot revient dans ce champ pour la première fois. Le corps sans vie d’Anthony Lambert a été découvert ici. Elle l’appelait son frère de cœur, car elle a tout partagé pendant treize ans avec lui. Anthony a été placé dans sa famille. Les enquêteurs concluent à une mort par hypothermie et écartent la piste criminelle, l’affaire est classée. Une décision incompréhensible pour la famille d’accueil, Anthony vivait avec eux depuis ses quatre ans. Ses parents biologiques étant incapables de l’élever. Tous ses souvenirs, il les a partagés ici, dans cette famille chaque week-end jusqu’à sa mort. L’aide sociale à l’enfance refusait qu’il reste dans sa famille d’accueil à plein temps, sans fournir aucune explication. La semaine, il vivait donc ici, dans ce foyer, un camping municipal sans sanitaire. Sur ces photos de l’époque, on découvre des caravanes vétustes où dormaient les enfants. Le camping a depuis été rénové. À l’époque, ce conseiller municipal a signalé au procureur l’insalubrité des lieux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bajac, A. Ponsar