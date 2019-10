Mort d'Abou Bakr al-Baghdadi : le récit de l'opération commando

Ce dimanche après-midi, le président américain a livré le récit du raid au cours duquel le chef de l'organisation État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, est mort. Ce dernier s'est fait exploser grâce à une ceinture d’explosifs et beaucoup de ses compagnons ont également été abattus. Une incroyable opération commando racontée par notre reporter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.