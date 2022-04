Mort d’Alisha : la famille et le parquet font appel du verdict

Les cris de Jenny Khalid, mère d'Alisha, résonnaient tard jeudi soir dans la salle des pas perdus du palais de justice de Pointoise. Une mère qui a le sentiment que justice ne lui a pas été rendue. Le tribunal pour enfants a condamné les deux adolescents, accusés du meurtre de sa fille, à dix ans de prison. "Eux, ils vont sortir après dix ans ! Attendez, mais c'est quoi ça ? Ma fille, elle était tuée, elle était tabassée. Elle a dit arrêtez ! ", a-t-elle déploré, encore tout émue. Le corps d'Alisha est retrouvé dans la Seine le 9 mars 2021. Deux de ses camarades de classe, que nous appellerons Hugo et Léa, alors âgés de 15 ans, sont rapidement interpellés. Depuis plusieurs semaines, Alisha était devenue leur souffre-douleur. Hugo a même volé sur le téléphone d'Alisha et diffusé sur les réseaux sociaux des photos dénudées de l'adolescente. Le 8 mars, Alisha est victime de coups d'une violence inouïe. Elle était encore en vie lorsque les deux adolescents jettent son corps dans la Seine. Mais pour le tribunal, cet acte n'était pas prémédité. "Il y avait un guet-apens qui était pour commettre des violences sur cette jeune Alisha qui ont conduit à sa mort de manière intentionnelle venait de dire le tribunal pour enfants. Mais en tout état de cause sans acte préparatoire, sans finalement de préméditations", affirme Me Franck Berton, avocat d'un des deux adolescents condamnés. La mort d'Alisha, victime du harcèlement scolaire, avait provoqué une vive émotion dans tout le pays. Le parquet a fait appel de cette décision qu'il juge trop clémente. Les deux adolescents seront donc rejugés dans quelques mois. TF1 | Reportage T. Malandrin, C. Chevreton, B. Rey