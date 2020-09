Mort d'Annie Cordy : retour sur sa carrière d'actrice

Depuis vendredi, il n'y a pas que les chanteurs qui rendent hommage à Annie Cordy, le monde du cinéma et de la télévision se souvient aussi de son perfectionnisme. Une carrière d'actrice moins connue du grand public mais riche de plusieurs dizaines de films. Elle apparaît dans les films dramatiques mais aussi les comédies populaires comme dans "Disco" où elle incarne la mère de Franck Dubosc.