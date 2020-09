Mort d'Annie Cordy : un hommage unanime et discret pour l'artiste

Elle nous laisse en héritage sa joie de vivre et quelque 700 chansons que l'on fredonne tous depuis vendredi soir. Annie Cordy s'est éteinte à l'âge de 92 ans dans sa maison du Sud de l'Hexagone. C'est la Belgique qui l'a vu naître, dans un quartier de Bruxelles. En 2004, le roi l'avait faite baronne pour sa carrière, mais surtout parce qu'Annie Cordy contribuait à faire rayonner tout son pays. Ses obsèques seront célébrées à Cannes, le samedi 12 septembre prochain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.