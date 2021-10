Mort de Bernard Tapie, l'homme aux mille et une vie

Il aurait pu rêver de revanche, mais il a préféré l'ambition. Et cette ambition est née au Bourget, dans les vingt mètres carrés où il a grandi. Il y était retourné pour nos caméras en 1994. Pour faire partie des plus grands, Bernard Tapie va tout essayer, la chanson où il ne percera pas, les affaires surtout. Il sera redresseur, puis revendeur d'entreprises en déroute. Manufrance, La Vie Claire, Terraillon, Wonder, autant de noms qui ont fait sa fortune et écriront sa carrière. C'est à grande vitesse qu'il pilote ses affaires, comme ses voitures ou son jet privé, avec l'envie de tout et la peur de rien. En 1988, il s'affiche sur le pont de son yacht, Le Phocéa. Il venait de battre le record de la traversée de l'Atlantique Nord. À 45 ans, il était riche et célèbre. Bernard Tapie, était aussi une vedette à la télévision. TF1 lui avait offert sa propre émission. Mais pas de quoi rassasier ce touche-à-tout. Il y aura donc aussi le sport, le vélo et le football surtout, avec la victoire de l'OM en coupe d'Europe en 1993. Le cinéma s'est également emparé de son image, comme un rebond qu'il n'attendait pas.