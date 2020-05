Mort de George Floyd : la colère gagne de nombreuses villes américaines

La colère qui s'exprime à Minneapolis suite à la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans lors de son interpellation continue. Elle a tout de suite trouvé un écho dans d'autres grandes villes américaines comme Atlanta, Détroit, New York ou Washington. À cinq mois de l'élection présidentielle, chacun veut en découdre. Donald Trump insiste sur la répression des violences, mais d'autres voix s'élèvent. Les détails avec notre journaliste Amandine Atalaya.