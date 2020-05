Mort de George Floyd : le mouvement de protestation pourrait-il durer ?

Les autorités américaines ne sont pas très optimistes quant à l'affaire George Floyd. À Minneapolis, une quatrième nuit d'émeutes a éclaté vendredi dernier. Il n'y a jamais eu autant de manifestants sur place. Ces derniers revendiquent depuis quelques jours l'arrestation et l'inculpation des quatre policiers impliqués dans la mort de l'Afro-Américain. Et ils ne s'arrêteront pas jusqu'à ce que justice soit faite.