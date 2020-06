Mort de George Floyd : les manifestations continuent aux États-Unis

Plus qu'un slogan, "La vie des noirs compte" est devenu le nouvel hymne des manifestants un peu partout aux États-Unis. Samedi, des dizaines de milliers de personnes se sont donné rendez-vous dans les rues pour lutter contre le racisme et les violences policières. Blancs, noirs et parfois des familles avec de jeunes enfants, souhaitent changer les choses et ont tous en tête la mort de George Floyd. Aucune violence n'a été signalée dans les cortèges.