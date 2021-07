Mort de Jean-Yves Lafesse : l’adieu au roi du canular

Il avait abandonné son nom de baptême pour le pseudonyme de Lafesse. Jean-Yves Lafesse a d'emblée orienter sa carrière vers la piste très précise de déconneur professionnel et nous embarquer pour l'absurde. Capable d'éprouver la patience des passants sans que personne, aujourd'hui, ne lui en tienne rigueur. Il faisait partie des grands comiques et grands agitateurs français. Sans façon de tout prendre en dérision fait du bien. Plutôt féroce, il avait commencé par rôder son humour avec les impostures téléphoniques et se jouer de notre crédulité. Mais la télévision et la caméra cachée lui permettront d'explorer de nouveaux personnages. Coup de foudre des Français pour une certaine Germaine Ledoux. Un esprit de liberté qu'il avait continué à distiller tout au long des derniers confinements sur les réseaux sociaux. Cela pour rappeler que le rire était indispensable en toutes circonstances.