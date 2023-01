Mort de Lucas : ses harceleurs devant la justice

Les quatre adolescents ont admis avoir proféré des moqueries à l'encontre de leur camarade Lucas pendant au moins quatre mois, notamment des insultes homophobes. Le garçon s'est ensuite suicidé le 7 janvier dernier. "Ça me choque et ça me met en colère. Je plains les parents !" ; "C'est inquiétant, c'est de plus en plus jeune, il n'y a plus de limites maintenant." ; "Il faut faire quelque chose, sinon ça va continuer. Il y en a tous les jours, et tant qu'il n'y aura pas des mesures coercitives, ça continuera !", se désolent ces passants. Et justement, les quatre adolescents vont être jugés devant le tribunal pour enfants pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide de la victime. Ils risquent jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Séverine, la mère de Lucas, espère que ce procès servira : "On aimerait montrer aux harceleurs la portée de leurs actes (...) Qu'ils s'excusent, même si ce qu'ils ont fait n'est pas excusable (...) Qu'ils comprennent leurs erreurs. Qu'ils en prennent conscience ! Et qu'ils incitent les autres jeunes à ne pas les reproduire.". Elle affirme avoir signalé ce harcèlement deux ou trois fois à l'établissement et attend maintenant, sans esprit de vengeance dit-elle, que la justice passe. TF1 | Reportage Q. Fichet, C. Gerbelot