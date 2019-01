Mort de Michel Legrand : tous saluent son talent

De nombreuses personnes ont été touchées par le décès de Michel Legrand. Ses amis et ceux qui ont travaillé avec lui témoignent du grand artiste qu'il était. Pour Vladimir Cosma, compositeur et chef d'orchestre, il est immortel. "Il n'y avait pas de musicien qui était à son niveau d'écriture", a-t-il affirmé. Le réalisateur Jean-Paul Rappeneau, lui, le considérait comme un frère. Et même la ville de Cherbourg, qu'il avait rendu célèbre au cinéma, lui rend hommage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.