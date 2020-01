Mort de Michou : le portrait du directeur du cabaret transformiste de Montmartre

Il avait fait du bleu sa couleur et de la nuit son univers. Michou s'est éteint ce dimanche matin à Paris. Une ville où il avait créé en 1956 le premier cabaret de transformistes. Un succès qui ne s'est jamais démenti et qui ne survivra peut-être pas à son fondateur, car l'une de ses dernières volontés était que son cabaret disparaisse avec lui. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.