Mort de Qassem Soleimani : vers une montée des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis ?

Qassem Soleimani, l'homme fort de Téhéran, et son collaborateur, sont décédés lors d'une attaque ordonnée par Donald Trump. Suite à cette frappe, le président iranien a lancé une mise en garde. "Les Américains ne réalisent pas l'énorme erreur qu'ils ont commise", a-t-il affirmé. Le président américain, lui, a stipulé que son pays avait agit pour arrêter une guerre et non en déclencher une. Quelle sera l'issue de cette crise ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.