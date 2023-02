Mort de Sihem : que s'est-il vraiment passé ?

Dans l'enquête sur le meurtre de Sihem, les gendarmes cherchent à savoir quelle était la relation entre la jeune femme et son meurtrier présumé. Selon l'avocat de Mahfoud H, son client a déclaré qu'ils entretenaient une relation amoureuse. Une version démentie par la famille de Sihem. Les enquêteurs vont analyser leurs échanges. Qui est le meurtrier présumé ? L'homme de 39 ans a un lourd passé avec la justice, treize mentions a son casier judiciaire. Des faits liés à la conduite de véhicules, mais aussi des vols et des braquages. Il a déjà été condamné par le passé à douze de prison pour vol avec armes. Il est également impliqué dans une autre affaire de séquestration. Son procès devait se tenir avant hier, hors les faits remontent à 2011. Le mystère demeure sur les circonstances de la mort de Sihem. Les enquêteurs doivent éclaircir plusieurs points. Ils retrouvent dans l'ordinateur de la jeune femme, les traces d'un projet de faux enlèvements. Le corps a été retrouvé sur un chemin de campagne isolé. Le mise en cause a déclaré avoir étouffé Sihem, pour la faire taire lors d'une dispute. L'autopsie du corps qui a démarré aujourd'hui permettra de le vérifier. TF1 | Reportage S. Chevallereau, I. Bornacin, M. Belot