Mort du prince Philip : deuil national au Royaume-Uni

Au pied du château de Windsor comme à Buckingham Palace, des centaines de fleurs sont déposées depuis la nuit de vendredi jusqu'à ce samedi matin. Malgré la pandémie, des milliers de Britanniques rendent hommage au prince Philip. Ce matin, son visage a fait la Une de tous les journaux avec de la sobriété, même chez les tabloïds, d'habitude plus corrosifs. Le prince Philip est également honoré lors des matchs de première Ligue, deux minutes de silence. En plein cœur de la capitale, le visage du duc d'Édimbourg s'affiche partout y compris à Piccadilly Circus où, fait rare, les publicités s'effacent au profit d'un hommage appuyé à la famille royale. Aujourd'hui, on en sait plus sur la manière dont la mort du prince a été rendue publique. Comme le veut le protocole, hier, le Premier ministre a reçu un coup de fil : "opération Forth Bridge", un nom de code pour signaler la mort du duc. Tout ce week-end en Grande-Bretagne, les hommages vont se multiplier à destination de la famille royale.