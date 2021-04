Mort d’Yves Rénier, le légendaire commissaire Moulin

Pour beaucoup, il est le commissaire Moulin, un rôle qu’il a joué 30 ans, dès 1976 à la télé, donc on parle du rôle de sa vie. Mais lorsqu’on a découvert Yves Rénier sur le petit écran, le tout jeune acteur de 23 ans donne la réplique à Juliette Gréco dans le feuilleton Belphégor en 1965 son premier grand succès. “Quand il a commencé sa carrière, il n’y avait qu’une seule chaîne de télé, je crois. On était très content de le voir à ce moment-là”, se souvient un admirateur. Il a alors décroché le premier rôle dans la série d'aventures Les Globe-Trotters en 1966, un duo de reporters qui sillonnent le monde et sans un sou en poche. Yves Rénier venait de trouver chaussures à ses pieds, celles d’un enquêteur facétieux et chevronné, prêt à endosser le costume de commissaire. Il faudra tout de même attendre dix ans pour que Rénier devienne Moulin à la télé, avec son flair et sa gouaille. Ces dernières années, il est passé à la réalisation de fictions, inspirée d’affaires policières récentes. L'affaire Guy Georges, Patrick Dils, et Jacqueline Sauvage, ou encore l’histoire du tueur en série Michel Fourniret, intitulée La traque, diffusée il y a tout juste un mois. Jeudi soir, dans un épisode de Léo Mattéï, Yves Rénier faisait une dernière apparition sur le petit écran où il a régné 55 ans.