Mortelle Adèle : la sale gosse préférée des enfants

Si le phénomène vous a échappé, on vous offre une séance de rattrapage. Laissez-nous vous présenter Mortelle Adèle. Déjà une chanson et un magazine tout à sa gloire, des figurines, des saynètes cultes rejouées par les enfants. Sans aucun doute, elle incarne une place à part dans le cœur des 7 - 12 ans, ravis d'abreuver ses auteurs en courrier ultra élaboré. " Tous ses enfants, ils ne font pas que vous donnez un dessin, ils vous donnent une partie d'eux", dit Antoine Dole, alias Mr Tan, créateur de Mortelle Adèle. Garçon ou fille, la petite héroïne occupe de plus en plus de place dans les bibliothèques. Mais elle est souvent à l'opposé de ses lecteurs. Prête à débarquer pour lancer "poussez-vous les moches !" , "pas de pitié pour les nazebroques !". Revendiquant d'être pire que méchante, bizarre, sans aimer personne, nie tout le reste, y compris un amoureux transi, désemparé. Des formules adorées des enfants et curieusement approuvées des parents. Mais le personnage n'est pas délicieusement détestable qui veut. Pour être mortelle, Adèle s'est emparée du crayon de Diane Le Feyer, sa dessinatrice. "Qu'est-ce que c'est Adèle ? C'est un visage, mais c'est surtout cette barre de front, ce sourcil décisif et décidé. Ce regard qu'elle porte sur le monde. C'est vraiment ça", décrit-elle. Ajoutez-lui deux couettes dans une masse de cheveux roux, et vous tenez ce personnage que s'arrachent 5 millions de jeunes lecteurs. Une insolente réussite et une belle revanche pour son créateur. Célébrez la différence, le message est distillé tout au long des 17 tomes. Mortelle Adèle, dit aussi merci à un événement imprévu. Le confinement a durablement renforcé sa notoriété.