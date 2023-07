Mortiers d'artifice : comment empêcher la prolifération ?

Une pluie de mortiers d'artifices se déferlent sur les forces de l'ordre. Bezons, ce mercredi 28 juin, en banlieue parisienne, pompiers et policiers sont contraints de reculer. Au sol, il faut se mettre à terre pour se protéger. Les engins les plus puissants sont interdits à la vente pour le grand public, seuls les professionnels peuvent les acheter. Et pourtant, dans certaines banlieues, en un coup de fil, des jeunes, ont rendez-vous en bas d'une cité, pour s’en procurer. À notre arrivée, c'est un mineur, torse-nu, en claquette, qui livre en direct. Son client, c'est Julien, 23 ans. Dans son passé, cet étudiant nous confie avoir déjà participé à des guets-apens, pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Ces attaques, Frédéric le Coënt et ses collèges les subissent régulièrement. Pour ce policier, les tirs de mortiers compliquent le travail des forces de l'ordre. Considérés comme des explosifs, les mortiers d'artifices peuvent provoquer de graves brûlures, et ce, malgré les équipements de protection des forces de l'ordre. Les auteurs de ces tirs risquent jusqu'à dix ans de prison, et 150 000 euros d'amende. TF1 | Reportage J. Quancard, G Parrot