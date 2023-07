Mortiers d'artifice : un 14 Juillet sous surveillance

Ces images, le gouvernement ne veut pas les revoir dans cinq jours. Des mortiers, feux d'artifice, transformés en armes contre les forces de l'ordre. Un décret a été publié ce dimanche matin dans le Journal officiel, interdisant dès aujourd'hui, jusqu'au 15 juillet inclus pour les particuliers, la vente, le port et l'utilisation d'articles pyrotechniques sur l'ensemble du territoire. Les forces de l'ordre redoutent que des fusées aient déjà été commandées à l'étranger. Sur le terrain, les saisies se multiplient. La semaine dernière, à Besançon, la police a découvert un arsenal hors norme, 54 000 engins pyrotechniques. À Paris, ce sont plus de 400 kilos de pétards et de fusées qui ont été récupérés par les autorités. Dans une note aux préfets que nous avons consultée, le ministre de l'Intérieur les appelle à multiplier les contrôles dans les commerces, et à fermer administrativement ceux qui ne respecteraient pas la règle. Acheter ou vendre des feux d'artifice, hors du cadre légal, est puni de 7 500 euros d'amende et d'une peine de prison, qui peut aller jusqu'à six mois. Pour le 14 juillet, Gérald Darmanin promet un dispositif de maintien de l'ordre massif. TF1 | Reportage S. Boougriou, M. Belot, A. Bourgeois