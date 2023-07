Mortiers d'artifice : un 14 juillet très surveillé

Au petit matin, les troupes répètent leur chorégraphie à cinq jours du 14 juillet. En tout, 6 500 personnes défileront jeudi, les forces de l'ordre doivent-elles aussi s'y préparer ? Après les violences urbaines de ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur prévoit un dispositif massif. Dans un décret publié ce dimanche matin au Journal officiel, la Première ministre interdit dès aujourd'hui et jusqu'au 15 juillet inclus pour les particuliers, la vente, le port et l'utilisation d'articles pyrotechniques sur l'ensemble du territoire. Après la mort du jeune Nahel à Nanterre, les feux d'artifice ont été transformés en armes contre les policiers et gendarmes. Malgré le décret, sur Internet, certains pétards restent encore trouvables, les syndicats de police s’en inquiètent. Sur le terrain, les saisies se multiplient. La semaine dernière à Besançon, la police a découvert un arsenal hors-normes, 154 000 engins pyrotechniques. À Paris, ce sont plus de 400 kilos de pétards et de fusées qui ont été confisqués par les autorités. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Bougriou, M. Belot, A. Bourgeois