Moscou se barricade : les habitants en plein doute

À l'entrée sud de Moscou ce samedi 24 juin après-midi, on voit la police omniprésente, les militaires russes en tenue de combat et à perte de vue des camions de chantier, pour ralentir l'avancée de Wagner et protéger la capitale. Les militaires commencent à se déployer à l'intérieur même de Moscou. Nous croisons des camions de transport et des véhicules blindés dans la ville. Tout autour des bâtiments officiels, la police anti-émeute est en alerte. Devant la Douma, le Parlement russe, les Moscovites que nous croisons hésitent entre le mutisme et la prudence. Tout à côté, la place Rouge est bouclée ainsi que la forteresse du Kremlin, le cœur du pouvoir en Russie. Les Moscovites continuent de vaquer à leurs occupations, mais derrière l'apparente réalité perce l'appréhension. Ce samedi soir, le maire de Moscou admet une situation difficile et appelle les habitants à éviter les déplacements. La télévision russe interrompt ses programmes et relaie les appels de l'armée, qui demande à Wagner de déposer les armes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Garro, M. Merle, E. Dabbakh