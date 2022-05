Moscou se prépare à la commémoration du 9 mai

A Moscou, tous les regards sont braqués vers Marioupol et cette dernière poche de résistance. C'est d'ailleurs là que se trouve le fameux régiment Azoff. Le Kremlin veut une victoire totale. C'est très important symboliquement. En effet, dans deux jours, on va célébrer la victoire sur le nazisme en 1945, dans toute la Russie. Ce samedi matin, l'ultime répétition s'est déroulée sur la Place Rouge. On a constaté plusieurs références à l'Union soviétique, au courage des soldats de l'Armée rouge. Le Kremlin veut impressionner le reste du monde, mais il veut aussi fédérer les Russes derrière leur drapeau avec le souvenir de cette victoire. TF1 | Duplex J. GARRO