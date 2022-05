Moscou : une parade pour impressionner le monde

Au cœur de Moscou, sur la place Rouge, c'est l'ultime répétition. Un défilé pour célébrer la victoire de 1945. Les couleurs, les symboles de l'armée soviétique sont partout. Mais les armes sont, elles, bien récentes comme les chars d'assaut, l'artillerie avec des orgues de Staline modernes et des missiles nucléaires intercontinentaux. Les Moscovites assistent en famille cette démonstration de force. "C'est la fête. On est venu avec nos enfants pour les éduquer comme des patriotes. Qu'ils aient l'amour de la patrie et qu'ils connaissent leur histoire", lâche une mère de famille. "Bien sûr, la guerre, c'est horrible. Mais protéger sa patrie, c'est le devoir de chaque citoyen", rassure un homme. Et pour la première fois depuis douze ans, l'Iliouchine II-80, une forteresse volante, a été exposée dans le ciel russse. Elle a été conçue pour être le poste de commandement en cas de guerre nucléaire. Ce défilé militaire a lieu tous les ans pour célébrer la victoire de 1945. Mais pour cette année 2022, les célébrations sont particulièrement imposantes, pour impressionner le rester du monde, mais aussi pour mobiliser les Ruses, les rassembler derrière leur drapeau. Sur les places ou devant les commerces, le 9 mai est omniprésent. Sur des écrans installés en ville, les autorités affichent les épreuves traversées par le pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Une manière de rappeler à tous le combat des soldats d'hier, au moment où l'armée russe se bat en Ukraine. Dans sa communication, le Kremlin affirme avoir mené des opérations pour défendre le pays. TF1 | Reportage J. Garro, G. Parrot