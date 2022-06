Motards contre promeneurs : la bataille de la route des Crêtes

Entre 200 et 700 motos passent chaque jour sur cette route des Crêtes transformée en circuit. Un écrin de verdure, le tintement des cloches, le grand air, la bande-son des alpages ou presque... Le paysage est unique. Ces deux passionnés, par exemple, ressentent des sensations inépuisables. Français, Suisses, Allemands, Belges... Des touristes de toute l'Europe viennent parcourir les 90 km d'asphalte, de virage et de sensations fortes. Loin des limitations de vitesse, les bruits des motards se font beaucoup plus entendre, de quoi exaspérer les randonneurs, adeptes de silence et de nature. "C'est devenu totalement insupportable. On n'est plus dans la nature, on est au bord d'une route", déplore un randonneur. Pour les habitants de la région, il est temps d'agir contre les excès des motards. "Il faut envisager une autre forme de tourisme dans les Vosges, sinon, on court à la catastrophe", lâche l'une d'entre eux. Ils réclament des mesures pour retrouver une montagne paisible. "Il faut fermer deux portions de route, limiter la vitesse sur les accès des hauts cols à 60 km/h et mettre en place des contrôles de vitesse et de bruits avec des radars spécialisés", précise Dominique Humbert, président - SOS Massif des Vosges. Mais cette envie de tranquillité ne fait pas les affaires de tout le monde. Au printemps et en été, une quinzaine d'auberges vivent aussi de cette passion des motards pour ce petit coin des Vosges. TF1 | Reportage S. Aklouf, É. Schings