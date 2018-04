Les motards se mobilisent contre la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires

Ce dimanche 15 avril, les motards se sont rassemblés pour protester contre la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Dès 14h30, leur cortège partira du château de Vincennes avant de rejoindre le périphérique et de faire un petit tour dans Paris. Il reviendra ensuite vers son point de départ en fin d'après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.