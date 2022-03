Motchus : l'appli "avé" l'accent

En descendant les marches vers les Vallon des Auffes, préparez-vous à apprendre un cours de langue. Si vous n’avez pas tout compris, rassurez-vous. C’est possible d’apprendre grâce à cette version marseillaise d’un jeu télévisé à prononcer Motchus. Ils sont 10 000 utilisateurs quotidiens. Nous avons réuni un Marseillais d’origine et une autre personne qui vit ici depuis quinze ans pour un duel au sommet. Le match est serré avec un résultat final à trois partout. Le jeu est né de la rencontre d’un développeur informatique et ce linguiste passionné de mot marseillais. "Nebulonis" sera le prochain mot à venir enrichir ce dictionnaire qui en contient 1 600 et dans lequel il pioche chaque jour. Pour le choix des mots : "Le dimanche, c’est pour les mots très compliqués, pour que tout le monde s’esquiche les neurones et se fracasse le teston. Par contre le lundi, c’est facile. Tout le monde peut jouer, ce sont vraiment des mots du parlé-courant", confie Médéric Gasquet-Cyrus, le cocréateur. TF1 | Reportage B. Guénais. M. Perrot, F. Miara