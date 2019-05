Les moteurs du groupe Renault-Nissan mis en cause

L'association UFC-Que choisir remonte des témoignages de surconsommation d'huile et un taux de casse moteur anormalement élevé sur des modèles du groupe Renault-Nissan après seulement 60 000 km parcourus. En cause, les moteurs essence construits dans l'usine Renault à Valladolid, en Espagne, entre 2012 et 2016. Ces moteurs présentent un défaut de fabrication qui peut entraîner un risque élevé de défaillance pouvant aller jusqu'à la casse brutale du moteur. UFC-Que choisir dénonce le silence assourdissant du constructeur alors que ce dernier était au courant de l'anomalie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.