Motion de censure : des députés sous pression

À la veille de la motion de censure, Prisca Thévenot, députée de la majorité, vient prendre la température sur le marché de Vaucresson. On y a voté massivement pour Emmanuel Macron. Mais aujourd’hui, beaucoup sont mécontents de la situation. Les échanges restent courtois. Ce que l’on reproche au gouvernement, ce n’est pas le fond de la réforme, mais le recours au 49.3, considéré comme un passage en force. Les votes des députés LR, comme Pierre Cordier, pourraient faire tomber le gouvernement. Lui choisira la censure. Depuis le début, il est opposé à cette réforme. Cette situation étonne certains de ses administrés. Il défend une ligne de Droite, mais sociale, estime que la réforme est insuffisante pour le monde ouvrier, qu'il veut représenter. “Les sénateurs ont énormément amendé le texte. C’est vrai, peut-être apporter aussi des choses, on ne dit pas le contraire. Il y a eu des éléments positifs, mais globalement, j’allais dire sur le fond, comme sur la forme, et notamment sur la question de la pénibilité, ça a marqué les esprits. Les gens me disent ici : ‘Monsieur le Député, tenez bon.’ ”, a-t-il expliqué. Pour que la motion de censure soit adoptée, il faudrait qu’une trentaine de députés LR, la moitié du Groupe, vote comme Pierre Cordier. TF1 | Reportage M. Guénégan, M. Merle, J.F. Jouanne