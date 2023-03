Motion de censure: Quel risque pour le gouvernement ?

À l'Assemblée cet après-midi, le calme tranche avec le bruit et la fureur d'hier jeudi. Mais en coulisses, la bataille de la réforme des retraites continue. Renaud Labaye, député du Rassemblement national, vient de déposer la motion de censure de son groupe. Il y en aura donc deux, examinés lundi par l'Assemblée. Celle du Rassemblement national et celle d'un groupe de député centriste et ultramarin soutenu par la gauche. Le gouvernement peut imposer un texte, mais en réponse les députés peuvent donc le renverser. Pour cela, il faudra adopter l'une des deux motions de censure à la majorité absolue, soit 287 voix. Selon notre décompte, en additionnant les 149 députés de la Nupes, les élues du RN, les Centristes et les non inscrits, et ils sont actuellement 258. Pour pousser le gouvernement à la démission, il faudrait donc le renfort d'au moins 29 députés LR, près de la moitié du groupe. Les appels du pied ont déjà commencé. Les Républicains eux, ils se déchirent à nouveau. Le patron Eric Ciotti, appelle à ne pas voter la censure . Et ceux qui étaient opposés à la reforme sont divisés. Car en cas de censure, deux options s'offrent à Emmanuel Macron : nommer un nouveau gouvernement ou dissoudre l'Assemblée. TF1 | Reportage M.Guénégan, L.Zajdela, P.Vogel