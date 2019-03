Moto volante : faut-il y croire ?

Une firme américaine réputée pour ses compétences et son sérieux vient de mettre à la vente la future moto volante. Elle coûte 340 000 euros et peut être réservée contre un acompte de 9 000 euros. De nombreuses sociétés tentent également de mettre au point ces deux-roues du futur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du DATE (en lettres, sans le jour de la semaine) des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.