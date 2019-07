Moustiques : comment venir à bout de l'ennemi de l'été

Les moustiques ont fait leur grand retour avec les chaleurs du mois de juin. Dans le sud, on se souvient encore des invasions de moustiques tigres de 2018. Dans les villes des Bouches-du-Rhône par exemple, le moustique tigre s'est installé depuis 2010. Ce vecteur de maladies, comme le chikungunya, la dengue ou le zika, y cohabite avec le moustique des marais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.