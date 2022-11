Moustiques et frelons : fin octobre, ils sévissent encore !

Vous pensiez enfin être débarrassé. Pourtant, avec les températures de ces dernières semaines, moustiques et frelons se sont multipliés. Dans son jardin du nord de la France, une habitante vient de découvrir un nid, avec près de mille frelons asiatiques. Les fortes chaleurs de l'été ont fait grossir les nids et multiplier la population de frelons. Sur la côte méditerranéenne, ce sont les moustiques qui ont surpris les vacanciers de la Toussaint. Avec des températures au-delà de 20 °C et un taux d'humidité élevé, toutes les conditions sont réunies pour que ces nuisibles prolifèrent. Dans une pharmacie à Montpellier, les ventes de produits anti-moustiques sont inédites pour la période. Combien de temps, encore, devront nous les supporter ? Quelques semaines, d'après le spécialiste. Jean-Claude Mouret, coordinateur opérationnel EID Méditerranée. "Il y a la température, mais aussi la durée du jour qui vont conditionner les présences et l'éclosion des larves de ces moustiques. On sait qu'à partir du mois de novembre, il va se faire de plus en plus discret", explique-t-il. Les moustiques et frelons entreront en hibernation avant de réapparaître au printemps prochain. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia, Z. Ajili