Moustiques : les tigres attaquent

Silencieux avec leurs rayures noires et blanches, ils vous piquent même pendant la journée. Les moustiques tigres peuvent devenir un cauchemar pendant l'été. "J'habite près du lac. On est piqué tout le temps", se plaint une passante. À Aix-les-Bains (Savoie), ces nuisibles ont envahi le centre-ville et les parcs. Pour éviter leur prolifération, des agents conseillent les habitants. Il faut tout d'abord identifier la cause de leur présence, très souvent liée aux eaux stagnantes, lieux de vie privilégiés des moustiques. Démonstration chez cette famille. Des centaines de larves baignent dans leur cuve. Il faut traiter rapidement, car le moustique tigre se reproduit très vite. Pour éliminer les femelles adultes, la ville distribue 3 500 pièges aux habitants. L'enjeu est de taille. Ce nuisible peut véhiculer des maladies. Depuis 20 ans, il se répand sur tout le territoire. Le moustique tigre est actuellement implanté dans 71 départements dans l'Hexagone. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand