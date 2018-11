Mouvement du 17 novembre : le pays a tourné au ralenti

Ce samedi 17 novembre 2018, bon nombre de ceux qui n'ont pas manifesté avaient bien anticipé les blocages. Certaines routes et certains magasins sont restés étonnamment déserts pour un samedi, comme si tout le pays a vécu par endroits au ralenti. Une situation qui a parfois coûté très cher aux commerçants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.