Mozzarella : comment bien la choisir ?

Elle a le don de faire voyager nos papilles pour un aller simple en Italie. La mozzarella est surnommée la perle des fromages transalpins. Cette boule blanche, à la fois ferme et tendre, est même parvenu à détrôner le sacre au Saint Camembert. C’est désormais le fromage le plus consommé en France. Mais savez-vous où il est produit ? En partie, en Italie. Mais derrière les noms aux sonorités italiennes. La provenance peut parfois surprendre. Deux mozzarellas sur dix vendues dans les grandes surfaces sont fabriquées en Allemagne. Cela a une incidence sur les prix, de treize à 30 euros le kilo. Il varie du simple au double. Alors, qu’est-ce qui fait la différence ? Partons en direction de la campagne, berceau de l’or blanc italien. Nous nous rendons chez Gennaro d’Alessio, l’un des plus gros producteurs de la région. La première différence, c’est le lait de bufflonne, qui est trois fois plus cher que le lait de vache. Car l’animal nécessite des soins très particuliers. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage A. Barth, H. Massiot, M.H. Maisonhaute