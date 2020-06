Mozzarella di Bufala : les secrets d'une star de l'été

Le terme "mozzarella" seul n'est pas déposé. On en fabrique au Pologne et aux Pays-Bas. Mais seule l'Italie fabrique la "Mozzarella di Bufala Campana". En Campanie, les "caseificio" ou laiteries tournent sept jours sur sept. Un tiers de la production est exporté, et le premier client, c'est la France. Un homme a construit un complexe géant à la gloire de la mozzarella, avec restaurant, fromagerie, et visite des bufflonnes, célébrités de l'étable.