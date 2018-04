Münster : une camionnette fonce dans la foule

Une camionnette a foncé ce samedi sur la foule à Münster, dans le Nord-Ouest de l'Allemagne. Il a fait au moins trois morts et plusieurs dizaines de blessés. L'assaillant, un Allemand d'une quarantaine d'années, s'est ôté la vie dans son véhicule à l'aide d'une arme à feu. Face au mode opératoire, tout le monde avait d'abord pensé à une attaque terroriste. Mais le conducteur possède un profil beaucoup plus complexe. En effet, il était connu pour des troubles psychiatriques. D'ailleurs, il aurait récemment commis une tentative de suicide. Pour l'heure, la police allemande n'exclut aucune piste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 7 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.