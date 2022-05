Muguet du 1er mai, et si on achetait solidaire ?

Il est ici, le symbole de la générosité. Sur ce marché de l'Oise, une trentaine de motards se mobilise, et vend du muguet pour un centre de jeunes handicapés du secteur. Leur objectif, réunir 400 euros, qui seront utilisés soit pour des sorties, soit pour tout ce qui est matériel d'éveil. Les premiers clients sont déjà là, reste à savoir à qui ils offriront ce brin de bonheur. "Principalement à mon épouse, ma fille, quelques personnes autour de moi", témoigne un client. C'est la solidarité aussi en région parisienne. En ce 1er mai, une association pour personnes âgées a décidé de reverser tous ses bénéfices à une protection civile, qui acheminera des dons en Ukraine. C'est une bonne action saluée par les premiers acheteurs. "Je me fais beaucoup de souci pour tout ce qui se passe là-bas, parce que je trouve que c'est vraiment très triste d'en arriver là", lance une cliente. Dans les Côtes-d'Armor, à l'occasion d'un grand événement sportif, quatre étudiants volontaires s'activent depuis neuf heures ce dimanche matin. L'argent récolté sera reversé à une association de lutte contre la mucoviscidose. Dans le cadre du combat contre cette maladie, TF1 s'associe à l'association Grégory Lemarchal et appelle aux dons tout au long du week-end. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Stiti