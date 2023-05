Muguet du 1er mai : un brin plus cher ?

Le muguet est partout sur les étals du marché ce dimanche matin, même chez le boucher. "A Nantes, on est dans le pays du muguet, donc on le met à l'honneur", "le parfum, c'est juste magique", "j'aime beaucoup l'odeur", confient des passants. Une tradition bien ancrée qui coûte tout de même un peu plus de trois euros, c'est 50 centimes de plus que l'an dernier. "Ça me parait un petit peu plus cher que d'habitude, mais après ce n'est pas non plus hors de prix", commente une dame. A cause de l'inflation, les coûts de production d'une vendeuse de muguets ont augmenté de 30%. "L'électricité a augmenté, la main-d'œuvre pour le ramasser, l'eau aussi et la météo qui n'est pas toujours favorable", explique la commerçante. Heureusement, les clients sont toujours au rendez-vous. Dominique a acheté neuf bouquets ce matin. "Et j'en achèterai tous les ans. C'est un porte-bonheur", se justifie-t-il. Un porte-bonheur un brin plus cher, mais la tradition l'emporte sur le prix. TF1 | Reportage P. Dumortier, S. Guerche