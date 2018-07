Mulhouse : une seule carte pour tous les transports !

En Alsace, une application permet de prendre tous les transports publics grâce à son téléphone ou avec une seule carte. En effet, les habitants de Mulhouse testent ce nouveau service depuis le mois d'avril. Une idée pratique et plus économe, pour avoir facilement accès à tous les bus, tramways, vélos et même les voitures partagées. Une manière bien plus simple que de multiplier les abonnements ou les tickets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.