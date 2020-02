Municipales 2020 : comment les primo-votants appréhendent-ils leur baptême citoyen ?

Le 15 mars prochain aura lieu le premier tour des élections municipales. Pour les jeunes de 18 ans, ce sera leur tout premier vote. À la mairie de Paimpol (Côtes-d'Armor) , ils sont 63. Mais ont-ils l'intention d'aller aux urnes ? Certains prévoient d'y aller pour voter blanc, et d'autres vont les boycotter car ils trouvent que la politique n'est pas facile à cerner. Toutefois, il y en a quelques-uns qui comptent bien donner leur avis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.