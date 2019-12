Municipales 2020 : la maire de Saint-Martin-de-la-Lieue cherche un successeur

Selon le Cevipof, 28% des maires envisagent de ne pas se représenter aux élections municipales 2020. Pour cause, la lassitude et la complexité de la fonction. A Saint-Martin-de-la-Lieue, douze des quinze personnes de l'équipe municipale ont jeté l'éponge. La maire, Évelyne Girardin, organise des portes ouvertes afin de trouver un successeur, mais pour le moment, personne ne veut se porter candidat. Les habitants de Saint-Martin-de-la-Lieue ont jusqu'au 27 février 2020 pour constituer une liste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.