Municipales à Marseille : le suspens continue

Ce samedi matin, c'est une ambiance de match de football qui régnait devant l'hôtel de ville de Marseille (Bouche-du-Rhône). Le suspens de l'élection municipale continue encore tant le rapport de force est serré. Pour remporter les clefs de la mairie, il faut une majorité absolue, soit 51 conseillers sur les 101 présents dans l'hémicycle. Les candidats Michèle Rubirola et Guy Teissier en ont chacun 42. Pour gagner le scrutin, ils convoitent les huit conseillers de Samia Ghali. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.