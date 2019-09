Municipales à Paris : un duel fratricide entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani

À six mois des municipales de mars 2020, deux membres de La République en marche vont s'affronter pour la mairie de Paris. Cédric Villani s'est lancé dans la bataille. Son parti a pourtant investi officiellement Benjamin Griveaux. Les deux candidats sont déjà très largement en campagne sur le terrain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.