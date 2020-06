Municipales : cherche assesseur désespérément

Plus de trois mois après le premier tour, seize millions d'électeurs vont enfin pouvoir élire ce dimanche leur équipe municipale. L'abstention est l'un des enjeux du second tour des municipales. Le 15 mars dernier, elle avait été historique pour un tel scrutin. Et du côté des bureaux de vote, on a encore du mal à recruter des assesseurs. À quelques heures de l'élection, les désistements se sont multipliés dans de nombreuses communes. Sur les 316 assesseurs requis, 200 manquent encore à l'appel.