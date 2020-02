Municipales : de plus en plus de candidats s'affranchissent des partis politiques

Si certains candidats aux municipales tiennent beaucoup à leur étiquette politique, d'autres préfèrent s'en affranchir. Cependant, cela ne les empêche pas d'avoir le soutien des partis. La défiance des électeurs envers la politique est notamment en cause. Ils élisent avant tout un maire avant d'élire un parti. Comment s'y retrouver ? Qu'est-ce qui compte sur le plan local ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.