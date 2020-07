Municipales : Edouard Philippe retrouve le Havre avec le sourire

À son arrivée à la mairie du Havre, Édouard Philippe apparaît détendu et concentré. Retrouvant son écharpe de maire après trois ans, sa réélection est une formalité. À quelques pas de là, un écran géant a été installé pour permettre à une centaine d'habitants de suivre le Conseil municipal en direct. Les Havrais, fiers de le retrouver, le félicitent lors d'un bain de foule. Va-t-il réorganiser la majorité présidentielle selon la demande d'Emmanuel Macron ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.